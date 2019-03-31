​В Солнечном ребенок, играя на заброшенной стройке, упал на арматуру

В поселке Солнечный ребенок, играя на недостроенном многоуровневом гараже, упал на арматуру, которую не было видно под снегом. Мальчик госпитализирован в сургутский травмцентр, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе учреждения.

Очевидцы в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте» рассказала, что железный прут проткнул ребенку ягодицы. «Арматуру спилили и вместе с ребёнком увезли», — описали ситуацию свидетели происшествия.

Жители поселка обратили внимание, что недостроенный гараж уже давно вызывает опасения жителей ближайших домов.