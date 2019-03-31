​В копилке «Сургутнефтегаза» — больше трех триллионов рублей

В 2018 году сумма денег на счетах и финансовых вложений «Сургутнефтегаза» увечились на 32 процента и превысила три триллиона рублей. Таким образом, по подсчетам «Ведомостей», в копилке компании всего на 900 миллиардов рублей меньше, чем в фонде национального благосостояния, в котором 1 марта было 3,888 триллиона рублей.

Из отчета компании по РСБУ следует, что по итогам 2018 года «Сургутнефтегаз» увеличил чистую прибыль по сравнению с 2017-м в пять раз — до 827 миллиардов рублей.

По прогнозу аналитика «Атона» Александра Корнилова, суммарные дивиденды компании превысят 80 миллиардов рублей, из них 58,7 миллиарда – по привилегированным акциям. Эксперт исходил из того, что дивидендная политика «Сургутнефтегаза» предусматривает выплаты по привилегированным акциям 10 процентов от чистой прибыли. Это будут максимальные дивиденды с 2015 года, когда акционеры получили 86,5 миллиарда рублей, в том числе 63 миллиарда – держатели привилегированных акций.