Дорога, ведущая к базе отдыха «Олимпия» возле поселка Барсово, будет перекрыта два дня

31 марта и 1 апреля с 11 до 13 часов будет перекрыта улица для движения автомобилей, ведущая к базе отдыха «Олимпия» возле поселка Барсово Сургутского района.
В это время там будет проходить Чемпионата России по спортивному ориентированию.
31 марта и 1 апреля с 11 до 13 часов будет перекрыта улица для движения автомобилей, ведущая к базе отдыха «Олимпия» возле поселка Барсово Сургутского района.
В это время там будет проходить Чемпионата России по спортивному ориентированию.
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться