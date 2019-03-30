Дорога, ведущая к базе отдыха «Олимпия» возле поселка Барсово, будет перекрыта два дня

31 марта и 1 апреля с 11 до 13 часов будет перекрыта улица для движения автомобилей, ведущая к базе отдыха «Олимпия» возле поселка Барсово Сургутского района.

В это время там будет проходить Чемпионата России по спортивному ориентированию.