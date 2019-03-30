Общественники пригласили в Сургут детского омбудсмена

Сургутские общественники из РОО"Большая семья" пригласили в Сургут детского омбудсмена Анну Кузнецову.

"В Югре год Семьи, поэтому хотим обсудить вопросы которые волнуют простые семьи. Сейчас активно обсуждается законопроект о многодетных семьях (хотим обсудить поправки к нему, чтобы закон действительно работал и способствовал улучшению демографии). А еще в ноябре конференция в Ханты-Мансийске ”Многодетная семья - залог традиций и семейных ценностей“, где очень важно присутсвие многодетной мамы - уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ", - рассказала СИА-ПРЕСС председатель РОО "Большая семья" Ирина Беззубова.

Кузнецова пока никак не отреагировала на предложение.