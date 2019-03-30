Администрация Сургута собирается отремонтировать одну из школ города за 10 миллионов рублей

В Сургуте собираются провести капитальный ремонт школы № 6. Соответствующая заявка размещена администрацией города на сайте госзакупок. Общая сумма работ составляет почти 10 миллионов рублей.

Согласно конкурсной документации, ремонт будет разделен на две части. Первая предполагает капитальную реконструкцию пищеблока школы за 6,7 миллиона рублей. Сюда входят внутренние отделочные работы, замена окон и дверей, модернизация вентиляционного оборудования. Ко второй части реконструкции относится ремонт кровли школы за 3,2 миллиона рублей. Планируется полная разборка крыши и замена всех элементов конструкции. Ремонтные работы должны быть завершены в срок с 1 июня по 10 августа 2019 года. Имя подрядчика станет известно 15 апреля.