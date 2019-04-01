​Администрация Сургута не смогла с первого раза найти подрядчика для строительства школы в 33 мкрн

Аукцион на строительство общеобразовательной школы в 33 микрорайоне, который проводила администрация Сургута на сайте госзакупок, не состоялся. В протоколе рассмотрения заявок указано, что по окончании срока на участие не было подано ни одной заявки.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин рассказал, что администрация снова объявила электронный аукцион. Однако о количестве участников, а также об их наличии у замдиректора ДАиГ информации в данный момент нет.

«Аукцион объявили. Окончание принятия заявок — 5 апреля. Предыдущий аукцион не состоялся, поэтому мы объявили новый», — пояснил ИА СИА-ПРЕСС Юрий Валгушкин.

Стоимость объекта составляет более 940 млн рублей. Ранее директор департамента архитектуры и градостроительства в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС отмечал, что строительство школы будет проводиться за счет средств трех уровней бюджета: муниципального, окружного и федерального.

Напомним, в планах до 2030 года — построить в Сургуте еще 25 школ. Количество обусловлено выполнением указа президента по переводу всех детей на учебу в первую смену.