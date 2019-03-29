​Филиал Московского колледжа в Сургуте, который подозревают в обмане студентов, может оказаться в центре уголовного расследования

В ближайшее время полиция заведет уголовное дело в связи с деятельностью филиала Московского колледжа № 177 в Сургуте. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили источники в правоохранительных органах.

Судя по имеющейся информации, колледж, работающий без аккредитации, годами обещал абитуриентам предоставление качественных образовательных услуг и диплома государственного образца по окончанию курса обучения. Среди пострадавших десятки учеников.

В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту рассказали, что сейчас сотрудники полиции опрашивают студентов колледжа, а также продолжают проверку в ссузе. Также специалисты подтвердили информацию о том, что

несколько сургутян написали заявления в полицию о возможном обмане со стороны филиала Московского колледжа.

«В ближайшее время станет известно о количестве пострадавших и других подробностях», — пояснили корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе окружной полиции.

Напомним, ранее портал siapress.ru сообщал о жалобах студентов и их родителей на Сургутский филиал Московского колледжа № 177. Учебное заведение проводило обучение по десяткам разных специальностей. Ежегодная оплата образовательного курса составляла до 80 тысяч рублей.