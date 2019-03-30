В поддержку «Часа Земли» в Сургуте «отключат» ж/д-вокзал

Сегодня с 20.30 до 21.30 во всем мире будет проходить акция «Час Земли». В этот промежуток времени всех граждан призывают выключить свет в квартире, чтобы привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

Акцию поддержал глава Сургута Вадим Шувалов, который на своей странице в соцсети попросил сургутян не просто выключить свет, но пройти тест на https://60.wwf.ru/ и отметить себя на карте «Часа Земли». По числу отметок на карте будет выбрана столица следующего «Часа Земли» в России, победителю вручат специальный кубок с выгравированным названием города. Сургут уже был удостоен почетного звания «Столица Часа Земли» в 2017 году.

В поддержку акции на вокзалах Сургута, Нижневартовска, Пыть-Яха и Когалыма будет минимизировано потребление электроэнергии за счет временного прекращения работы некоторого технологического оборудования. Об этом сообщается на сайте Свердловской железной дороги: «Там, где это возможно без ущерба для процессов, связанных с обслуживанием пассажиров и обеспечением безопасности. В этот период будут отключены тепловые завесы на входе в здания, часть осветительных приборов и оргтехники». Также будут отключены архитектурно-художественные подсветки и дополнительное освещение зданий.