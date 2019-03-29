​Инициативу администрации Сургута оценила детский омбудсмен Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова оценила инициативу администрации Сургута ежедневно публиковать фотографии еды, которой кормят детей в школьных столовых. О ней омбудсмен узнала из публикации ИА СИА-ПРЕСС.

«Интересная практика!», — написала Кузнецова на своей странице во «ВКонтакте», опубликовав ссылку на новость.

Сургутская общественница Юлия Каравдина в комментариях к посту отметила, что на такой шаг чиновников толкнула активная позиция горожан. Ранее в паблике РОО «Большая семья» ХМАО-Югры» был создан специальный альбом, куда родители могут публиковать снимки школьных обедов. Сделано это после того, как общественники посетили комбинат школьного питания и увидели несоответствие «показательных» фото с реальными школьными обедами.

С 1 апреля фотографии еды из школьных столовых будут публиковаться на сайтах образовательных учреждений.

Ранее глава Сургута Вадим Шувалов сообщил, что с 1 июля обеды для сотрудников администрации будет готовить предприятие, отвечающее за школьные обеды.

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