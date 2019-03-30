Сургутянка решила сменить коляску ребенку и забрала из поликлиники чужую

К полицейским Сургута обратилась сургутянка, у которой украли детскую коляску, стоимостью больше шести тысяч рублей.

Она оставила ее в колясочной в одной из детских поликлиник города, а сама с ребенком пошла на прием к врачу. Когда вернулась, коляски уже не было.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения в поликлинике, и нашли воришку — одна из посетительниц пришла с одной коляской, а ушла с другой.

Женщина пояснила, что таким образом хотела сменить ребенку старую коляску на новую. Теперь ей грозит пять лет лишения свободы.