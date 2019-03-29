Администрация Сургута хочет продать на аукционе скандальный автосалон KIA

Скандально известный автосалон KIA на Югорском тракте может быть продан на аукционе. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в отделе оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям администрации Сургута.

Представители городской власти объяснили, что если объект незавершенного строительства (а автосалон KIA формально считается таковым) находится муниципальной земле, и у бизнесмена заканчивается срок аренды этого участка, то администрация имеет право продать его, если выиграет суд. «В настоящий момент готовятся документы для направления в суд требований об изъятии данного объекта в целях его продажи с публичных торгов», — сообщили представители администрации Сургута.

Владелец автосалона Алексей Вдовенко о планах городской власти не знал, пока к нему не обратились за комментарием по ситуации. «У администрации для судов по таким причинам — когда закончился договор аренды, а строительство не завершено, — есть тысячи других объектов. Со всеми судится будут? — удивляется бизнесмен в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС. — Тут вот только-только закончился договор аренды — 24 марта, и сразу вот так. Кто-то руку на пульсе держит? Я с администрацией не связывался, они со мной тоже. И я ничего делать не буду. К тому же я вам так скажу: есть подзаконные акты, дающие возможность продлить аренду. Но будет о чем говорить только тогда, когда пойдет какое-то движение».

Скандал вокруг автосалона KIA начался еще в начале 2010-х годов, когда администрация города дала разрешение на строительство теплого парковочного комплекса. Тогда владелец построил автосалон, на втором этаже которого должна была расположиться парковка. Первый замглавы Сургута Роман Марков пообещал, что администрация города добьется либо приведения объекта к изначально запланированному виду либо снесет этот автосалон. Вскоре Марков покинул город (он стал замгубернатора Ленинградской области), а история со сносом объекта никуда не продвинулась. Как она будет развиваться сейчас — вы прочитаете на siapress.ru.

Фото: vk.com/kiacentersurgut