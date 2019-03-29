Сургутнефтегаз хотел самостоятельно вывозить свои отходы в обход «мусорной реформы», но передумал

Сургутнефтегаз предлагал властям округа сохранить за собой право самостоятельно вывозить свой мусор в обход реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Однако крупнейшее предприятие Сургута отказалось от этих планов. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал депутат думы города Игорь Бруслиновский, который также является сотрудником нефтегазовой компании.

«Мы хотели сохранить за собой такое право. У нас для этого есть специальная техника. Однако закон сейчас говорит об обратном и мы, так же, как и все, будем заключать договор на вывоз мусора с региональным оператором, когда он заработает в Сургуте», – объяснил Игорь Бруслиновский.

Сейчас Сургутнефтегаз часть своих твердых коммунальных отходов размещает на своих полигонах, а часть вывозит на сторонние, с которыми заключены договоры. Официальные комментарии от пресс-службы «Сургутнефтегаза» редакция ожидает в понедельник.

Напоминаем, что с 1 января этого года в России действует новый порядок обращения с ТКО. Согласно ему, вывозом и утилизацией мусора должен заниматься региональный оператор, выбранный на аукционе. В Югре им стала «Югра-Экология», однако результаты аукциона были оспорены в суде, который все еще продолжается. По предварительным прогнозам, региональный оператор заработает в округе в мае.