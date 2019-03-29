​В Сургуте изменится стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 апреля в Сургуте стоимость проезда в автобусах № 8, 21, 45, 47 составит 25 рублей. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба администрации города.

«В соответствии с приказами предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, с 01 апреля 2019 года тариф на проезд пассажиров и провоз багажа на городских регулярных маршрутах № 8, 21, 45, 47 составит 25 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Сургута согласилась выделить 75 миллионов рублей на субсидирование общественного транспорта города для снижения стоимости проезда.

В конце прошлого года из-за перевода некоторых городских маршрутов на нерегулируемый тариф цены на проезд маршрутах №45 и №47 выросли до 50 рублей. После широкого общественного резонанса цену снизили до 40 рублей. С 1 января регулируемый тариф составит 25 рублей, а нерегулируемый (на большинстве маршрутов СПОПАТа и «Автотриады») — 35 рублей.

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