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​Тройное ДТП в Сургуте парализовало движение по Нефтеюганскому шоссе

Фото: vk.com/kinform
Фото: vk.com/kinform

Днем в пятницу, 29 марта, на Нефтеюганском шоссе в Сургуе столкнулись грузовик и три легковушки. Об аварии сообщается в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». По данным очевидцев, в результате происшествия есть пострадавшие.

Из-за аварии дорожная обстановка в этом районе затрудненная. «Ищите пути объезда, пробка от травмы. Объезд по правой полосе», — предупредил один из участников паблика.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 176, комментариев: 0


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