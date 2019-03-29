​Тройное ДТП в Сургуте парализовало движение по Нефтеюганскому шоссе

Днем в пятницу, 29 марта, на Нефтеюганском шоссе в Сургуе столкнулись грузовик и три легковушки. Об аварии сообщается в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». По данным очевидцев, в результате происшествия есть пострадавшие.

Из-за аварии дорожная обстановка в этом районе затрудненная. «Ищите пути объезда, пробка от травмы. Объезд по правой полосе», — предупредил один из участников паблика.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.