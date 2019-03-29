​Очевидцы сообщают о сгоревшей квартире майнера в сургутской 17-этажке

Днем в пятницу, 29 марта, на улице 30 лет Победы в Сургуте произошел пожар в квартире дома №42/1. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 12.36, прибывшим на место пожарным удалось справиться с огнем к 12.50.

«Возгорание произошла на балконе пятого этажа 17-этажного дома. Из соседней квартиры самостоятельно эвакуировались женщина и ребенок, пострадавших нет. Площадь пожара составила 0,5 «квадрата», — рассказали ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Между тем, в паблике К-Информ со ссылкой на очевидцев сообщается: «По неуточненным данным, там находилось большое количество техники. Предположительно, владелец жилища занимался биткоинами. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание».

В ведомстве не стали отметили, что о причинах пожара сейчас говорить преждевременно. На месте работают дознаватели, которые установят все обстоятельства происшествия.