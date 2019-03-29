​В зоне возможного паводка живут более шести тысяч жителей Югры

В Югре может затопить 45 населенных пунктов Югры, расположенных в 13 муниципальных образованиях, в числе которых Сургут и Сургутский район. В зоне возможного подтопления расположены 2 134 жилых домов, проживают 6 025 человек.

«В соответствии с распоряжением правительства Югры подготовка к паводкоопасному периоду организована заблаговременно, исходя из наиболее неблагоприятных последствий. Для реагирования на происшествия, связанные с прохождением половодья, в округе подготовлена группировка численностью более 11 тысяч человек и 2 200 единиц техники. Создан резерв материально-технических и финансовых ресурсов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Во всех муниципальных образованиях округа проверены пункты временного размещения, рассчитанные на пребывание более 61 тысячи человек.