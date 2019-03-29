​Сотрудники Югорского фонда капремонта продолжат разъяснительные встречи с сургутянами

В Сургуте запланирован ряд разъяснительных встреч сотрудников Югорского фонда капремонта с горожанами.

«В период с 4 апреля по 27 июня состоятся разъяснительные встречи по личным вопросам жителей со специалистами Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. На личных приемах специалисты Югорского фонда капитального ремонта смогут: напечатать собственникам квитанцию для оплаты взносов, пояснить, как образовалась задолженность, сделать выписки с лицевых счетов, рассказать, где можно оплатить взносы на капремонт, рассказать, как узнать номер своего лицевого счета», — сообщает пресс-служба администрации города.

Приемы состоятся 4 и 18 апреля, 16 и 30 мая, 13 и 27 июня по адресам: улица Мелик-Карамова, 74А (пункт по работе с населением № 14) и проспект Ленина, 49 (пункт по работе с населением № 21). График встреч опубликован на сайте мэрии.

Ранее директор фонда Елена Дарибабина извинилась перед сургутянами за некорректное начисление платежей по капремонта.