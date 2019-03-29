​Сургут в числе первых станет «Умным городом» Югры

Сургут включен в перечень пилотных городов по проекту «Умный город», также в этот список попали Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Заявку уже одобрили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Задача Сургута в рамках проекта «Умный город» – стать площадкой для тестирования передовых цифровых и инженерных решений. В роли оператора программы выступят ПАО «Ростелеком», а также ГК «Ростех» и ГК «Росатом».

«Умные города» сегодня - это не только отдельная инфраструктура, это и «умный двор», «умный дом», «умный подъезд», и «умная квартира». «Умные» технологии внедряются в самых разных областях жизнедеятельности: образовании, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, медицине, обеспечении безопасности, транспортной сфере и так далее. Умные решения позволяют и государству, и простым людям экономить бюджеты, ресурсы, обеспечивают комфортную и безопасную жизнь», – рассказал директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Представители «Ростелекома» совместно с администрацией Сургута разработали план внедрения проекта «Умный город» на территории города, рассчитанный до 2024 года. В эти сроки планируется: