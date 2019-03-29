Школы Сургута будут каждый день публиковать фото еды, которой кормят детей в столовых

С 1 апреля у родителей сургутских школьников появится возможность на сайте школы посмотреть, чем будет завтракать и обедать ребенок в этот день. Об этом СИА-ПРЕСС рассказала директор департамента образования Анна Томазова: «В понедельник начнутся занятия, и я хочу отметить, что с этого момента родители на сайтах школ смогут видеть, чем их детей будут кормить в этот день. И смогут оценить рацион не из рассказа ребенка, а из реалий».

Фотографии блюд (порций) будут ежедневно появляться в новостной ленте на сайтах образовательных организаций.

Напомним, ранее мы сообщали, что сургутские общественники из РОО «Большая семья» в своей группе в соцсети создали альбом, в который родители выкладывают фотографии школьных обедов в разных образовательных учреждениях города. Сделано это было после того, как общественники посетили комбинат школьного питания и увидели несоответствие «показательных» фото с реальными школьными обедами.