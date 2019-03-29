​В Сургуте из-за выехавшего на встречку ГАЗа в ДТП пострадали два ребенка

В четверг, 28 марта, около 12.25 на улице Автомобилистов в Сургуте столкнулись ГАЗ и Nissan. По данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, авария произошла из-за того, что 22-летний водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Nissan, женщина 1989 года рождения и две девочки 2017 и 2014 года рождения, а так же пассажир автомобиля ГАЗ, мужчина 1994 года рождения, получили травмы», — уточнили в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы.