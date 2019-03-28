​Чиновников Сургута будет кормить предприятие, отвечающее за обеды в школах

С 1 июля обеды для сотрудников администрации Сургута будет готовить предприятие, отвечающее за школьные обеды. Об этом в четверг, 28 марта, сообщил глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети.

«Я принял решение о том, что с 1 июля еду для работников Администрации будет готовить то же предприятие, которое отвечает за школьные обеды. Соответствующие указания уже даны. Прежде всего это даст возможность контролировать качество пищи, ее вкусовые свойства. Я и сам регулярно питаюсь в столовой, поэтому буду знать, что едят наши дети в ежедневном режиме. Уверен, что такая инициатива пойдет всем только на пользу», — отметил градоначальник.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС активисты сургутской общественной организации «Большая семья» в своей группе в социальной сети создали альбом, в который родители выкладывают фотографии школьных обедов в разных образовательных учреждениях города. Сделано это после того, как общественники посетили комбинат школьного питания и увидели несоответствие «показательных» фото с реальными школьными обедами.

Стоит отметить, что в Югре на основе лучших практик планируют создать закон о школьном питании, а также разработана единая модель организации питания детей в образовательных учреждениях.