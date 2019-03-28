​Главный полицейский Югры прокомментировал предотвращенные в Сургуте теракты

Глава УМВД Югры Василий Романица, выступая 28 марта перед депутатами думы округа, впервые прокомментировал задержание в Сургуте участников банды, подозреваемой в подготовке терактов на территории региона.

По словам главного полицейского округа, в этом году были задержаны четверо человек, которые планировали взрывы в Сургуте и районе.

«Уже в текущем году задержана группа лиц из четырех человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — цитирует Романицу РИА «Новости».

Глава УМВД добавил, что после задержания банды возбуждено 11 уголовных дел, «в том числе по факту приготовления к совершению террористического акта».

Как сообщалось ранее, у задержанных изъяли гранату РГД-5, самодельное взрывное устройство, пистолет Макарова с патронами. У одного из участников банды нашли фотографию руководителя одного из подразделений окружного управления МВД, на которого, как предполагается, планировалось покушение.

В докладе Василия Романицы также отмечается, что в 2018 году возросло количество возбужденных уголовных дел террористической направленности — с 15 в 2017-м до 36.