​Сторонники иеговистов ответили на официальную позицию СКР о пытках в Сургуте

Защитники представителей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» в Сургуте 28 марта провели пресс-конференцию в Москве, чтобы ответить на официальную позицию Следственного комитета России по делу о пытках в городском следственном отделе.

Адвокат обвиняемых в экстремизме сургутян Егиазар Черников подверг критики заявление ведомства о том, что травмы иеговисты получили оказывая сопротивление при задержании. Юрист пообещал в подтверждение своих сомнений позже предоставить заключения специалистов челябинского научно-исследовательского института судебной экспертизы «СТЭЛС.

«Один факт только приведу, чтобы было понятно, что версия следственных органов выглядит весьма смешной. Я ссылаюсь на справку № 372, которая была предоставлена сургутской Клинической станцией скорой медицинской помощи, из которой следует, что Ким Артем Станиславович действительно обращался туда, обратите внимание, 16 февраля 2019 года в 20 часов 56 минут. С каким диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб легкой ткани, лица, шеи, правой голени и так далее. Обратите внимание, что мой доверитель был выпущен после допросов 16 февраля, а 15-го начали допрос. А именно 16-го он был освобожден. И когда он сам себе мог нанести повреждения, тем более такого специфичного толка? И вот таких доказательств у меня не мало есть по каждому из моих доверителей», — цитирует адвоката Znak.com.

Что касается позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), адвокат пояснил, что снята лишь мера немедленного реагирования на заявления подследственного Сергея Логинова, но не отказал ему в праве рассмотрения заявления о пытках.

27 марта пресс-служба СУ СКР по Югре озвучила предварительные результаты проверки заявлений представителей организации «Свидетели Иеговы» о пытках. В заявлении говорится, что травмы заявителями были получены при оказании сопротивления при задержании. В ведомстве считают, что «действия участников МРО «Свидетели Иеговы в г. Сургут» по распространению информации о нарушении их прав и применении насилия являются попыткой воздействия на следствие и направлены на дискредитацию правоохранительных органов».

В соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, должны быть ликвидированы, а их деятельность на территории России запрещена.