В Сургутском районе ищут перспективные точки роста экономики

Администрация Сургутского района провела стратегическую сессию «Сургутский район: глобальная конкурентоспособность». Главной целью сессии стал поиск сильных сторон Сургутского района, которые могли бы дать ему преимущества в современных экономических реалиях. Участниками встречи стали как сотрудники администрации муниципалитета, так и представители бизнеса. Основным модератором дискуссии и главным экспертом стал обозреватель журнала «Эксперт Урал» Сергей Ермак.

Последние два года в Сургутском районе ведется планомерная работа поддержки бизнеса. Однако муниципалитету не хватает понимания своего места в общегосударственной стратегии развития предпринимательства, отмечали эксперты во время сессии. Для этого нужно создавать необходимые точки роста для бизнеса и понять идеологическую основу концепции экономического развития муниципалитета.

«У вас проходит инвестиционные форум и это замечательно, но такие форумы есть у многих. Этим уже не выделиться. Но можно придать такому форуму дополнительные смыслы. Например, форум малых поселений. Это позволит вывести Сургутский район на, как минимум, федеральный уровень, как мозговой центр, в котором определяют новые тренды в развитии малых поселений», – объяснил Сергей Ермак.

В ходе дискуссии и эксперты и чиновники выявили еще один вызов для Сургутского района – отток населения. Во время сессии участники обсуждали, какие меры можно применить, чтобы сократить миграцию жителей в другие муниципалитеты.

«Проблема удержания людей, особенно молодых, действительно существует. Ключевой задачей на мой взгляд является создание благоприятной среды для жителей района, которая бы мотивировала бы их оставаться. – отмечает Юлия Маркова. – В этой связи важно сотрудничество с крупными компаниями, работающими на нашей территории, для того, чтобы они тоже вкладывались в развитие муниципалитета. Сейчас мы строим школы, детские сады, спорткомплексы своими силами, но понимаем, что существовать без помощи со стороны непросто, поэтому продолжаем сотрудничать с крупными компаниями».