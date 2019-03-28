​Общественники Сургута пожаловались в федеральный Росприроднадзор на местных контролеров, которые игнорируют снежную свалку

Эксперты регионального штаба ОНФ в Сургуте написали письмо руководителю Росприроднадзора Светлане Родионовой, чтобы подключить ее к решению проблемы с незаконным складированием снега на Заячьем острове.

«Мы попросили дать оценку действиям Роприроднадзора Югры, и оценить ущерб, который наносится экологии. В начале января мы написали письмо в местное природоохранное ведомство, но так и не получили ответ», — пояснила эксперт регионального штаба ОНФ Инна Бирук.

Общественница отметила, что сегодня они вновь наблюдали, как на полигон на Заячьем острове свозят снег.

Напомним, компания «Партнер» незаконно принимает снег на полигоне на Заячьем острове. У организации есть договор на строительство полигона по утилизации снежных масс. Но компания не начала проектировать полигон, не получила разрешение на строительство и заключение государственной экологической экспертизы. Местные чиновники и ответственные ведомства о сложившейся ситуации знают, но не в силах решить проблему.

Комментарий главы Росприроднадзора Югры Александра Федяева по ситуации на Заячьем острове мы опубликуем дополнительно.

Фото: И. Бирук