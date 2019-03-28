​В Сургуте проверят электросирены

В Сургуте пройдет плановая проверка системы оповещения населения с включением электросирен. Об этом сообщается на сайте МЧС Югры. Судя по данным окружного управления, проверка планируется во всех муниципалитетах Югры 4 апреля, за исключением Ханты-Мансийска — в столице она состоится завтра, 29 марта, с 10.00 до 11.00.

В разговоре с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС начальник сургутского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олег Пухтеев отметил, что точная дата проверки еще не известна, планируется, что она пройдет до 15 апреля. Когда появится необходимая информация, администрация Сургута донесет ее до населения.

«Проверка проводится с целью оценки технического состояния аппаратуры оповещения и работоспособности электросирен в преддверии паводкоопасного и пожароопасного периодов 2019 года», — пояснили специалисты МЧС. Также они напомнили, что во время технической проверки средств оповещения жителям необходимо сохранять спокойствие.