​В Югре пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

В пятницу, 29 марта, на автодорогах Югры пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. Сотрудники ДПС будут дежурить на трассах Р-404 «Тюмень»-Тобольск – Ханты – Мансийск» и «Подъезд к г. Сургут».

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания, будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверки водителей на предмет выявления признаками состояния опьянения», — отметили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.