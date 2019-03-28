​Сургутянин пойдет под суд за то, что на собственной свадьбе избил отчима и четверых гостей

В Сургутский горсуд передано уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По версии следствия, мужчина выпил лишнего на собственной свадьбе, избил отчима и еще четверых гостей, которые попали под горячую руку.

«В ходе ссоры со своим отчимом обвиняемый нанес последнему один удар кулаком в область лица, чем причинил потерпевшему телесные повреждения в виде закрытых оскольчатых переломов костей носа, решетчатой кости, левой верхней челюсти повлекшие за собой причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Кроме того, обвиняемый, находясь в агрессивном состоянии, нанес удары еще четверым гостям на свадьбе, вред здоровью которых не причинен, в связи с чем, они отказались от обращения в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности», — рассказали о подробностях произошедшего в прокуратуре города.

Дебоширу грозит до восьми лет тюрьмы. На приговор может повлиять и то, что он уже был судим за причинение вреда здоровью человека и разбой.