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Дума Сургута одобрила концепцию развития городского рынка, но отправила ее на доработку

Дума Сургута осталась довольна тем, что новое руководство городского рынка, разработало концепцию развития муниципального предприятия. Но все равно отправили ее на доработку. Об этом рассказала председатель думы Надежда Красноярова во время встречи с журналистами в среду, 27 марта.

«Тот факт, что концепция была разработана уже является хорошей новостью. Спасибо руководству за то, что они представили эти три варианта развития рынка. Передать арендатору, по концессии или своими силами. – объясняет Надежда Краснорова. – Наша претензия заключалась в том, что они сами, вместе с администрацией города должны выбрать из этих трех вариантов один. Мы ждем их решения. Сейчас коллектив рынка в меру своих сил пытается работать и согласно бухгалтерской отчетности, ситуация уже не такая страшная. Что касается предложения поменять менеджмент, то на это я отвечу словами Суворова: «Воевать надо не числом, а умением».

Напоминаем, что в прошлом году в городском рынке сменилось руководство – вместо Оксаны Мартыновой на место директора пришел Сергей Болотнов, который должен был вывести муниципальное предприятие из кризиса. Однако первоначальные планы развития рынка думу не устроили, возникли даже предложения объединить несколько МУПов в один.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 318, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:13
Вот не перестаю удивляться оксюморону с центральным рынком и тем что он государственный.
Интересно, публичные дома государственные есть?

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