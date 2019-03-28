​В Сургуте под суд пойдет женщина, истязавшая 2-летнего сына

Дело 29-летней жительницы Сургута, которую обвиняют в истязании ребенка, с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

«О жестоком обращении с 2-летним мальчиком стало известно в феврале 2019 года, когда ребенок с многочисленными гематомами и ушибами поступил в городскую больницу. Несмотря на то, что первоначально мать ребенка давала пояснения о том, что сын травмировался по неосторожности, следователи установили, что в январе и феврале 2019 года женщина неоднократно била мальчика руками и ремнем», — рассказали в ведомстве.

Сейчас ребенок изъят из семьи и помещен в специальное детское учреждения. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о лишении женщины родительских прав.

После случившегося следователи внесли также представление в территориальные органы опеки и попечительства.