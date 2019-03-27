​В Сургуте ямочным ремонтом планируют охватить 1500 «квадратов» дорожного полотна

В Сургуте стартовал ямочный ремонт дорог. За неделю он проведен на участках Тюменского тракта, проспектов Мира и Ленина, улицах Киртбая, Мелик-Карамова, Университетской и других. Всего планируют привести в порядок с применением асфальтобетона 1 500 квадратных метров. Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

«Дорожное покрытие чинят с помощью литого асфальтобетона. Не удивляйтесь, что ремонтники не дождались схода снега: эту технологию можно использовать при температуре воздуха от -10˚С и выше», — подчеркнул градоначальник.

Основная ремонтная кампания начнется в летний сезон.