​В Сургуте снесли рекламный светодиодный экран, который был установлен незаконно

В среду, 27 марта, в Сургуте в районе дома № 22 по улице Энергетиков демонтировали незаконно установленный светодиодный экран. Всего планируется снести шесть таких конструкций, сообщает пресс-служба администрации города.

«Работа трудная, так как система представляет собой сложную электрическую систему, в связи с этим демонтаж продлится около трех дней», — отметил заместитель начальника контрольного управления Владимир Токмянин.

По данным на 1 марта, в Сургуте снесено порядка 52 незаконных билборда, еще 29 были убраны силами собственников этих щитов. Убрать с улиц города необходимо порядка 3000 рекламных конструкций.

«Демонтируются такие конструкции потому что эксплуатируются незаконно, то есть разрешения, выданные на установку и эксплуатацию данных щитов сроком на пять лет, уже давно закончились, а за получением нового разрешения никто не обращался. Поэтому по многим из этих щитов прошли судебные заседания, вынесены предписания на демонтаж. Что касается сегодняшнего экрана, то судебное постановление по его сносу было вынесено еще в 2017-м году. Но собственник отказывался самостоятельно убирать эту конструкцию, поэтому было принято решение демонтировать его силами администрации города», — пояснили в мэрии.