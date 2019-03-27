​Глава Сургутского района пригрозил прокуратурой мэру Лянтора

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой остался недоволен качеством уборки снега во дворах в Лянторе. Об этом он рассказал журналистам в ходе рабочей поездки по поселениям.

«В Лянторе живет 40 тысяч человек и то, что творится в центре города другим словом, как бардак — назвать невозможно. Я проверю, что будет в конце недели. Если ситуация не изменится, я собственноручно напишу заявление в прокуратуру о неисполнении полномочий, — заявил Трубецкой, обращаясь к главе Лянтора Сергею Махине. — Мы были сейчас в других деревнях и поселках, они по сравнению с вами — столица. Стыдно должно быть».

Кроме того, глава муниципалитета попросил прощения за это упущение у жителей города и заверил, что ситуация будет исправлена.

Напомним, ранее портал siapress.ru сообщал, что глава Сургута Вадим Шувалов вручил лопату директору департамента ЖКХ города и поручил ему самостоятельно убрать дворы.