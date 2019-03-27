​В Сургуте из СОК «Энергетик» эвакуировали 150 человек

В среду, 27 марта, в Сургуте из СОК «Энергетик» эвакуировали 150 обучающихся из-за короткого замыкание в электрощитовой на первом этаже.

Вызов на пульт дежурного поступил в 09.28. К мету происшествия прибыли четыре пожарных расчета.

«В 09.59 после установления причин срабатывания сигнализации и получив сведения об отсутствии пострадавших, подразделения вернулись к месту дислокации. Информация о повреждениях передана в обслуживающую организацию. По данным педагогического коллектива учебный процесс восстановлен», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.