​Активисты Сургута провели митинг против выбранного мэрией места для митингов

В среду, 27 марта, в Сургуте состоялась серия одиночных пикетов и массовая акция протеста. Провели мероприятия активисты организации «Сургут для детей».

Массовый митинг состоялся в сквере 31 микрорайона, он был согласован администрацией города. Пришли на него три человека, и митинговали они против выбранного мэрией места проведения общественных акций.

«Нашей целью сегодня было не провести массовое мероприятие. А показать, что сквер в 31 микрорайоне из-за своей удаленности и труднодоступности — не подходящее место для проведения подобных мероприятий. Мы подавали заявку на проведение пикетов у зданий администрации и думы города, однако нас отправили сюда. Мы убеждены, что сделано это для того, чтобы мнение общественности не было услышано. В сквере даже мобильная связь барахлит, мы не смогли запустить оттуда прямой эфир», — рассказала ИА СИА-РЕСС представитель организации Олеся Киканян.

Для того, чтобы основные их требования были услышаны активисты Диля Усманова и Ксения Кошелева сегодня провели также одиночные пикеты у думы и администрации. Общественники призывают депутатов и чиновников подключиться к решению проблем участников программы «Доступное жилье молодым»: восстановить семьи, исключенные из списка получателей субсидий по программе «Доступное жилье для молодых семей», прекратить судебные разбирательства и исковые производства в отношении участников программы и выплатить положенные субсидии на детей.

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