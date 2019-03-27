​Сургут принимает чемпионат России по спортивному ориентированию

В Сургуте с 28 марта по 2 апреля состоится Чемпионат России по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в районе базы «Олимпия». Начальник управления физической культуры и спорта Михаил Ющенко заверил, что город полностью готов принять турнир, передает пресс-служба мэрии.

«Данное мероприятие проводится в преддверии более крупного мероприятия, которое пройдет в 2020 году в городе Ханты- Мансийке, Чемпионат Европы по зимнему ориентированию. В Чемпионате России участвуют спортсмены, достигшие 18-летнего возраста и старше, а во Всероссийских соревнованиях - до восемнадцати лет. На участие заявилось более ста спортсменов, география участников очень обширная, начиная от Хабаровского края и заканчивая Московской областью, практически из всех субъекты РФ будут принимать участие в соревнованиях. Так как это завершающий этап в этом сезоне, сюда приедут только сильнейшие спортсмены, большое количество заслуженных мастеров спорта, мастера спорта международного класса и мастера спорта», — рассказал о Чемпионате старший тренер сборной команды Югры по спортивному ориентированию Адик Бектимиров.

Организаторами турнира выступают Министерство спорта РФ, Федерация спортивного ориентирования России, правительство Югры, департамент физкультуры и спорта Югры, Федерация спортивного ориентирования Югры, «ЮграМегаСпорт» и управление физической культуры и спорта администрации города Сургута.