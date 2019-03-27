​В Сургуте Nissan сбил подростка, который перебегал дорогу на «красный»

Во вторник, 27 марта, около 23.35 на пересечение улиц Ленина и Кукуевицкого в Сургуте в ДТП пострадал 17-летний юноша. По данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, пешеход перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и угодил под колеса автомобиля Nissan, которым управлял 40-летний мужчина. Пострадавший получил травмы.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы», — добавили в ведомстве.