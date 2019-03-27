​В СКР прокомментировали заявления иеговистов о пытках в Сургуте

Озвучены предварительные результаты проверки заявлений представителей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» о пытках в следственном отделении Сургута. В пресс-службе СУ СКР по Югре рассказали, при каких обстоятельствах задержанные получили травмы и что показала медицинская экспертиза.

«В ходе проверки установлено, что в связи с оказанием активного сопротивления перед производством обыска в отношении нескольких участников следственных действий сотрудниками правоохранительных органов, в рамках имеющихся полномочий, были применены боевые приемы, что способствовало получению незначительных гематом и ссадин на ногах. Остальные телесные повреждения, на которые ссылаются заявители, в том числе повреждения в виде ожоговых ран, якобы полученных от действия электрошокера, согласно заключениям проведенных судебно-медицинских экспертиз не могли быть получены в день проведения следственных действий при обстоятельствах, указанных в объяснениях, а были образованы позже. При этом, у нескольких заявителей, сообщивших о применении к ним насилия, судебно-медицинская экспертиза вообще не выявила каких-либо телесных повреждений», — сообщили в ведомстве.

В середине февраля стало известно о задержании в Сургуте представителей «Свидетелей Иеговы». Через несколько дней задержанные заявили, что их пытали в следственном отделении, чтобы добиться признательных показаний. Рассказы участников запрещенной в России организации изобиловали жуткими подробностями. О пытках иеговистов в Сургуте написали несколько зарубежных изданий. К делу подключился уполномоченный по правам человека в округе. Представители организации обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Неделю назад пресс-служба Минюста РФ сообщила, что ЕСПЧ отказал в удовлетворении запроса сургутянина «о применении срочных обеспечительных мер, поскольку он якобы подвергся пыткам со стороны представителей российских следственных органов в ходе уголовного преследования». Также в министерстве заявили, что заявления одной из задержанных в Сургуте о том, что он подвергался пыткам, не подтверждены.

СКР продолжает проверку. «Однако следствие считает, что действия участников МРО «Свидетели Иеговы в г. Сургут» по распространению информации о нарушении их прав и применении насилия являются попыткой воздействия на следствие и направлены на дискредитацию правоохранительных органов. Стоит отметить, что следственные органы нередко сталкиваются с такой «активной линией защиты» фигурантов уголовных дел. И по каждой жалобе на действия следователей, каждому доводу о нарушении прав сотрудниками следственного управления обязательно проводится тщательная проверка», — заключили в ведомстве.

В соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, должны быть ликвидированы, а их деятельность на территории России запрещена.