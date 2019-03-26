​Сургутяне жалуются, что не могут попасть на прием к врачам в кожно-венерологический диспансер

Так выглядела очередь в КВД сегодня. Фото из соцсети

Сегодня в сургутском кожно-венерологическом диспансере скопилась приличная очередь желающих получить талон на прием к врачу. По словам очевидцев, более 120 человек собрались в леченом учреждении и ждали около трех с половиной часов, чтобы получить возможность обследоваться.

«Вторник — единственный день, когда можно получить талон в КВД. Я уже вторую неделю подряд пытаюсь пробиться, чтобы получить его. Я пришла сегодня в 9.30 и в очереди была 39-й. Талоны начнут выдавать в 11.00. Но, судя по прошлой неделе — на всех желающих не хватит», — рассказала ИА СИА-ПРЕСС сургутянка.

По словам врачей кожвендиспансера, специалисты работают согласно регламента и нагрузка на многих сотрудников больницы даже выше, чем в рядовой городской поликлинике.

«Сургутяне предпочитают получать помощь и консультацию профильных специалистов в нашем медучреждении, поэтому нагрузка на врачей высокая. Мы работаем исходя из территориальной программы бесплатной медицинской помощи, а количество талонов также обусловлено рабочей мощностью диспансера, — отметила в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС заместитель главного врача по медицинской части КВД Марина Крамарь . — Всего учреждение еженедельно выдает порядка 350 талонов на первичный осмотр врача».

