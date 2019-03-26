​Глава Сургута поедет в Ханты-Мансийск, чтобы отчитаться о своей работе перед губернатором

В среду, 27 марта, мэр Сургута Вадим Шувалов отчитается о своей работе перед губернатором Югры Натальей Комаровой. В этот же день со своими докладами перед главой региона выступят руководители Березовского и Кондинского районов, а также Нижневартовска.
По информации СИА-ПРЕСС, отчеты пройдут в Ханты-Мансийске. Они будут разделяться на открытую часть, на которой смогут присутствовать журналисты, и закрытую, где губернатор будет общаться с градоначальниками с глазу на глаз.
Масштабная кампания по отчетам глав всех муниципалитетов Югры перед Натальей Комаровой началась в конце минувшей недели. Первыми с докладами выступили градоначальники Когалыма, Радужного, Покачей и Лангепаса.
Статья 130
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 06.02.2019)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Статья 1. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации.
2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.
......чёт так и не найду нигде, чтобы глава местного самоуправления ОТЧИТЫВАЛСЯ перед каким-то лицом из субъекта федерации