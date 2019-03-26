​Глава Сургута поедет в Ханты-Мансийск, чтобы отчитаться о своей работе перед губернатором

В среду, 27 марта, мэр Сургута Вадим Шувалов отчитается о своей работе перед губернатором Югры Натальей Комаровой. В этот же день со своими докладами перед главой региона выступят руководители Березовского и Кондинского районов, а также Нижневартовска.

По информации СИА-ПРЕСС, отчеты пройдут в Ханты-Мансийске. Они будут разделяться на открытую часть, на которой смогут присутствовать журналисты, и закрытую, где губернатор будет общаться с градоначальниками с глазу на глаз.

Масштабная кампания по отчетам глав всех муниципалитетов Югры перед Натальей Комаровой началась в конце минувшей недели. Первыми с докладами выступили градоначальники Когалыма, Радужного, Покачей и Лангепаса.