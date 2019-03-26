​СМИ: «Сургутнефтегаз» может переехать в Санкт-Петербург

В Югре в очередной раз поднялся вопрос о возможном переезде «Сургутнефтегаза». Несколько источников информационного агентства «URA.RU» сообщили, что сотрудники компании обсуждают перевод головного офиса градообразующего предприятия в Санкт-Петербург.

Специалисты пресс-службы «Сургутнефтегаза» от комментариев отказались. Опрошенные СИА-ПРЕСС работники главного городского предприятия ничего не слышали об возможном переезде. «Регулярно возникали слухи о слиянии с «Роснефтью» или еще каких-то историях, но о переезде в Питер — ни разу», — сообщил нашей редакции один из сотрудников компании.

Другой работник градообразующего предприятия, занимающий руководящую должность, заявил корреспонденту СИА-ПРЕСС, что в аппарате управления подобных обсуждений не было. «В аппарате тихо, а по городу такие слухи ходят давно — и про Питер, и про Москву. Но на деле, думаю, подобное невозможно», — пояснил источник, добавив, что в культурной столице есть представительство «Сургутнефтегаза» и ряд дочерних обществ в Ленинградской области.

Еще один собеседник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что

в ближайшее время переезд головного офиса компании из Сургута практически исключен.

«Если будет переезд, вряд ли он случится по доброй воле «СНГ» — все производство сосредоточено в Югре и на Ямале. При этом многое в данном вопросе зависит даже не от позиции Владимира Богданова (директора и совладельца ПАО «Сургутнефтегаз» — прим.ред.), но сейчас ему удается удержать офис в Сургуте. Когда-нибудь руководство сменится, и что произойдет с нефтяниками после — никому не известно», — высказал опасения компетентный источник.

Он пояснил, что в случае переезда крупной нефтедобывающей компании регион ждет только косвенный экономический ущерб — могут пострадать компании-перекупщики, местные поставщики. «У «Сургутнефтегаза» создана консолидированная группа налогоплательщиков, поэтому налоги распределяются между российскими субъектами примерно в равной пропорции», — отметил собеседник издания.

Один из близких к нефтяной компании топ-менеджеров Сургута в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС назвал подобные слухи «классическим весенним обострением».

«Каждую весну в СМИ возникает информация то о продаже «Сургутнефтегаза», то о переезде. Но ни разу ничего подобного не было», — говорит источник.

Он также указывает на то, что ключевые решения в компании принимают два-три главных руководителя, и между ними и средним/младшим звеном в «Сургутнефтегазе» — непреодолимая пропасть.

Любопытно, что одно из градообразующих предприятий Сургута действительно переехало в Санкт-Петербург — это компания «Газпром переработка», которая была создана и десять лет работала со штаб-квартирой в нашем городе. Переезд головного офиса «переработки» происходил в 2017-2018 годах, с тех пор газовики не могут продать свой недостроенный офис, находящийся в центре города возле «Газпром трансгаз Сургута».

По словам источников СИА-ПРЕСС, в случае с «Газпром переработкой» в переезде была логика — шесть заводов расположены по всей России, руководству необходимо собираться на совещания, при этом в Югре расположен только Завод стабилизации конденсата. Однако у «Сургутнефтегаза» обратная ситуация — основная часть производства располагается в Западной Сибири, поэтому смысла перевозить сотрудников в центральную часть страны нет.

Фото А. Андронова.