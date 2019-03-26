16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,1683   EUR  72,5808  

​СМИ: «Сургутнефтегаз» может переехать в Санкт-Петербург

Источники СИА-ПРЕСС сомневаются, что это реально

В Югре в очередной раз поднялся вопрос о возможном переезде «Сургутнефтегаза». Несколько источников информационного агентства «URA.RU» сообщили, что сотрудники компании обсуждают перевод головного офиса градообразующего предприятия в Санкт-Петербург.

Специалисты пресс-службы «Сургутнефтегаза» от комментариев отказались. Опрошенные СИА-ПРЕСС работники главного городского предприятия ничего не слышали об возможном переезде. «Регулярно возникали слухи о слиянии с «Роснефтью» или еще каких-то историях, но о переезде в Питер — ни разу», — сообщил нашей редакции один из сотрудников компании.

Другой работник градообразующего предприятия, занимающий руководящую должность, заявил корреспонденту СИА-ПРЕСС, что в аппарате управления подобных обсуждений не было. «В аппарате тихо, а по городу такие слухи ходят давно — и про Питер, и про Москву. Но на деле, думаю, подобное невозможно», — пояснил источник, добавив, что в культурной столице есть представительство «Сургутнефтегаза» и ряд дочерних обществ в Ленинградской области.

Еще один собеседник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что

в ближайшее время переезд головного офиса компании из Сургута практически исключен.

«Если будет переезд, вряд ли он случится по доброй воле «СНГ» — все производство сосредоточено в Югре и на Ямале. При этом многое в данном вопросе зависит даже не от позиции Владимира Богданова (директора и совладельца ПАО «Сургутнефтегаз» — прим.ред.), но сейчас ему удается удержать офис в Сургуте. Когда-нибудь руководство сменится, и что произойдет с нефтяниками после — никому не известно», — высказал опасения компетентный источник.

Он пояснил, что в случае переезда крупной нефтедобывающей компании регион ждет только косвенный экономический ущерб — могут пострадать компании-перекупщики, местные поставщики. «У «Сургутнефтегаза» создана консолидированная группа налогоплательщиков, поэтому налоги распределяются между российскими субъектами примерно в равной пропорции», — отметил собеседник издания.

Один из близких к нефтяной компании топ-менеджеров Сургута в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС назвал подобные слухи «классическим весенним обострением».

«Каждую весну в СМИ возникает информация то о продаже «Сургутнефтегаза», то о переезде. Но ни разу ничего подобного не было», — говорит источник.

Он также указывает на то, что ключевые решения в компании принимают два-три главных руководителя, и между ними и средним/младшим звеном в «Сургутнефтегазе» — непреодолимая пропасть.

Любопытно, что одно из градообразующих предприятий Сургута действительно переехало в Санкт-Петербург — это компания «Газпром переработка», которая была создана и десять лет работала со штаб-квартирой в нашем городе. Переезд головного офиса «переработки» происходил в 2017-2018 годах, с тех пор газовики не могут продать свой недостроенный офис, находящийся в центре города возле «Газпром трансгаз Сургута».

По словам источников СИА-ПРЕСС, в случае с «Газпром переработкой» в переезде была логика — шесть заводов расположены по всей России, руководству необходимо собираться на совещания, при этом в Югре расположен только Завод стабилизации конденсата. Однако у «Сургутнефтегаза» обратная ситуация — основная часть производства располагается в Западной Сибири, поэтому смысла перевозить сотрудников в центральную часть страны нет.

Фото А. Андронова.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:18, просмотров: 1232, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 16:28
1) а с 2006 года в Сургутнефтегазе ходят слухи о передаче роснефти, и, мол, на складах уже спецовки роснефть лежат

2) эти разговоры идут с того момента, как СНГ встал на учет в инспекцию Питера по крупнейшим налогоплательщикам
3)...ура ру давно уже заказная фейковая помойка
Мудрец Моби
не нравится
Сегодня в 16:35
+100500!
20 лет всё "сливают-разливают" СНГ и Роснефть. В реале как ничего не было, так и нет до сих пор. Про Ура.ру - откровенно желтая пресса заказно-помочено-фейкового типа.
Правда состоит в том, что: 1.Пока Богданов у руля переезда не будет. 2. Но если Верховный Главнокомандующий РФ прикажет.... никто никуда не денется(( 3.Но ему просто незачем это делать.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Обязаны ли выдавать работнику расчетные листки, если зарплата перечисляется на банковскую карту?

Обязаны ли выдавать работнику расчетные листки, если зарплата перечисляется на банковскую карту?
​Специалист прокуратуры Сургута отвечает на часто задаваемые вопросы горожан
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора Сегодня в 16:02
302 1
Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Смотрим, как сургутяне на 16 квадратах умещают необходимую «начинку» для любой квартиры
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:26
415 1
Олег Владимиров

​Третий договор
Ребята, вам дали выборы не для того, чтобы вы голосовали, за кого хотите. Это инструмент приобретения легитимности и снятия ответственности, если вы не поняли
Олег Владимиров 25 марта в 20:58
1174 11
Ханты-Мансийск стал столицей языков коренных народов

Ханты-Мансийск стал столицей языков коренных народов

Иван Назаров 25 марта в 17:36
570 0
​Когда суд над бывшим мэром Поповым? Он может рассчитывать на присяжных? А если оправдают, он вернется в кресло главы?

​Когда суд над бывшим мэром Поповым? Он может рассчитывать на присяжных? А если оправдают, он вернется в кресло главы?
Пять вопросов о деле Дмитрия Попова
Редакция СИА-ПРЕСС 25 марта в 16:52
1521 3
​Олеся Киканян: «В Югре прошло пять массовых и 29 одиночных пикетов за полгода, но нас по-прежнему не слышат»

​Олеся Киканян: «В Югре прошло пять массовых и 29 одиночных пикетов за полгода, но нас по-прежнему не слышат»
Активистка движения «Сургут для детей» рассказала о деятельности организации и ее целях
Анастасия Якупова 25 марта в 15:33
915 0
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником
​С Днем работника культуры!
Глава города Сургута Вадим Шувалов 25 марта в 15:18
514 0
Как не платить за капремонт?

Как не платить за капремонт?
Российская общественница рассказала, как отказалась отдавать деньги в фонд капремонта, и ей за это ничего не было. Это вообще законно?
Лилия Сулейманова 25 марта в 14:55
1080 1
​Мария Картоева: «В Сургуте косплееры предпочитают героев игр и комиксов»

​Мария Картоева: «В Сургуте косплееры предпочитают героев игр и комиксов»
Интервью с организатором Geek Event в КЦ «Порт» — о гик-культуре, создании фестивалей и участии в таких мероприятиях
Анастасия Якупова 23 марта в 11:41
1511 1
​Что делать, если подросток отбился от рук?

​Что делать, если подросток отбился от рук?
Педагог Елена Шилова рассказала, как родителям приучить ребенка к ответственности
Елена Шилова, педагог 23 марта в 10:16
1137 6
Отпуск Ерохова, лопата Шувалова и депортация митингующих

Отпуск Ерохова, лопата Шувалова и депортация митингующих
Особенности уходящей недели в Сургуте
Олег Владимиров 22 марта в 16:05
951 0
​Король Оранжевое лето, голубоглазый джентльмен

​Король Оранжевое лето, голубоглазый джентльмен
…Именно так: мальчуган подрос, но по-прежнему готов петь куплеты.
Юрий Нуреев 21 марта в 20:11
1086 0
«Один осужденный до сих пор иногда пишет мне, хотя освободился почти десять лет назад»

«Один осужденный до сих пор иногда пишет мне, хотя освободился почти десять лет назад»
Начальник УФСИН по Югре Дмитрий Безруких — о порядке в колониях, «рекордсменах» среди осужденных и том, интересно ли ему кино про тюрьмы
Лилия Сулейманова 21 марта в 15:22
878 2
Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании // ФОТОРЕПОРТАЖ
Лилия Сулейманова 21 марта в 11:49
978 4
Посмотрите, как «убирают» снег на улице Быстринской. Особенно на тротуаре! // ФОТО

Посмотрите, как «убирают» снег на улице Быстринской. Особенно на тротуаре! // ФОТО
Алексей Балабанов, сургутянин 20 марта в 21:21
1139 9
​Смеяться после слова «лопата»!

​Смеяться после слова «лопата»!
Если Вадим Николаевич вручил лопату Роману Алексеевичу, а тот, понимающе кивая, ее взял, то покажите хоть несколько кадров, где Роман Алексеевич бросился выполнять приказ, раскидывая кучи снега.
Сергей Глинских, сургутянин 20 марта в 15:57
1966 22
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика