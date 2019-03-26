​Спортсмен из Сургута завоевал золото на кубке России по сноукайтингу и выиграл "автомобиль"

Сургутянин Илья Турбаев занял первое место по итогу трех этапов Кубка России по сноукайтингу. Регата проходила вблизи города Миасс на озере Тургояк.

«Кубок России завершился. Третий этап был последним зимним соревнованием. Я вырвался на первое место. Одержать победу мне удалось благодаря постоянным тренировкам и тому, что я выезжал на все российские соревнования. Таким образом, у меня появились все шансы забрать золото, – рассказал спортсмен корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС. – главный приз – автомобиль (смеется), жаль, что игрушечный. Также подарили кубок, медаль и грамоту».

Илья Турбаев первый юниор за всю историю соревнований, которому удалось заполучить кубок России по сноукайтингу в возрасте 16 лет.

«Не могу сказать, что это были самые сложные соревнования, но соперники постоянно поджимали и не давали расслабляться», – отметил обладатель кубка.

Сейчас он начинает подготовку к летнему сезону и планирует принять участие в предстоящих российских соревнованиях.