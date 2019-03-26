​В Сургуте перевернулся автомобиль

Сегодня, 26 марта, около 8 часов утра на улице Островского в Сургуте автомобиль перевернулся набок. Белый пикап оказался на обочине рядом с школой изучения иностранных языков, которую в народе называют «Биг-Бен».

По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

В соцсетях горожане, находившиеся на месте происшествия, отмечают, что пикап совершил столкновение с двумя автомобилями.

В ГИБДД по Сургуту ИА СИА-ПРЕСС рассказали, что пострадавших в аварии нет. Подробной информацией о ДТП специалисты пресс-службы обещали поделиться позже.

UPD 12.00

Сотрудники ГИБДД пояснили, что по предварительным данным авария произошла из-за водителя, не справившегося с управлением.

«Водитель 1970 года рождения, управляя машиной «Тойота Хайлюкс», не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под управлением водителя 1981 года рождения. В результате транспортное средство опрокинулось. Пострадавших нет», — заявили специалисты инспекции корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС.

Они также отметили, что по факту дорожного происшествия будет проводиться административное расследование, в ходе которого будет установлена вина участников ДТП.