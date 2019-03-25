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Сургутян снова заставят платить комиссию за коммунальные услуги в «РКЦ ЖКУ»

Обещанного главой города возврата уже оплаченных сборов жители могут не дождаться

В скором времени сургутская компания «РКЦ ЖКУ» возобновит взимание комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, но когда и в каком размере — пока не известно. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил соучредитель «РКЦ ЖКУ», руководитель «УК ДЕЗ Восточного жилого района» Вячеслав Чураков.

Комиссию в размере 1% от суммы платежа в «РКЦ ЖКУ» начали брать с сургутян с 1 декабря. Это вызвало волну возмущения у горожан, которые начали писать жалобы главе города, в СМИ и прокуратуру. Из-за поднятой шумихи взимание комиссии приостановили 28 декабря.

«Взимание комиссии скоро снова возобновится, когда «РКЦ ЖКУ» получит ответы от Федеральной антимонопольной службы. Брать комиссию — законно», — рассказал СИА-ПРЕСС Вячеслав Чураков, приведя опыт Москвы, где ее размер достигает трех процентов. При этом у горожан останется альтернатива — места, где можно будет без дополнительной платы заплатить за коммунальные услуги (ГМ «Лента» на Югорском тракте, Федорова 5/3 (офис УК ВЖР) и Кукуевицкого 10/5 (паспортный стол). Комментарий директора «РКЦ ЖКУ» на момент подготовки публикации получить не удалось.

Напомним, 28 декабря 2018 года глава города Вадим Шувалов сообщил, что чиновники будут «настаивать на возвращении денег горожанам, оплатившим эту комиссию». А 1 февраля, что «в настоящее время идут переговоры о возврате комиссионного сбора», а о том, когда и как будет происходить процесс возврата «дополнительно сообщат». На данный момент, как сообщили корреспонденту в администрации города, процесс переговоров продолжается.

Для справки: ООО «РКЦ ЖКУ» создано в 2010 году двумя крупнейшими коммунальщиками Сургута Вячеславом Чураковым («УК ДЕЗ ВЖР») и Рафаилем Ульбековым («УК ДЕЗ ЦЖР»), а также Александром Хромешкиным, который в настоящее время является директором «РКЦ ЖКУ».


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Сегодня в 11:55, просмотров: 407, комментариев: 4


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Комментарии:
Миледи
не нравится
Сегодня в 12:08
21 век? Не, не слышали? Мы катимся назад,в прошлое, в век очередей и печатных квитков.
beavis
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Сегодня в 12:27
Напугали пчелу медом. Опять перейду на оплату раз в 3 месяца в кассе без комисии, но без оплаты пеней-пусть эти 3 умника ее оплачивают
beavis
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Сегодня в 12:30
Сначала вместо "умника" с десяток других на Пи, Ко, Му, До и прочие буквы начинающиеся. Сдержался. Как-никак День культуры сегодня
beavis
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Сегодня в 12:33
А вобще надо давить управляющие компание, чтоб на прямые договора с поставщиками услуг переходили быстрее. А прокладки в виде подобных жку и жкху сами отсохнут

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