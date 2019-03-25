​«Ведомости»: Utair предложила кредиторам списать долг в 30 миллиардов

Авиакомпания Utair разработала свой вариант реструктуризации долга, по которому кредиторам предлагается полностью списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката. По ним Utair должна, по состоянию на 14 февраля 2019 года, 23,7 и 15,4 миллиарда рублей соответственно. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Ведомости».

Предложение озвучено на встрече Utair с банками-кредиторами, которая состоялась 21 марта. Такой вариант реструктуризации долга авиакомпания совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.

По данным издания, общий долг Utair составляет 74,7 миллиарда рублей.

В феврале пресс-служба Utairсообщила о том, что авиакомпания разрабатывает схему комплексной реструктуризации долгов. Завершить эту работу планировалось к началу марта.

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