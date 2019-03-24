​В Сургуте прошло мероприятие для любителей косплея, комиксов и аниме – Geek Event

В Сургуте прошло мероприятие направление на объединение сообщества, любителей коспеля, комиксов, настольных и компьютерных игр, а также аниме.

Судя по отзывам со встречи, все участники остались довольны.

«Geek Event – это маленькая тусовка, где ты можешь не стесняться своих увлечений и перевоплотится в какого-нибудь персонажа. Тут можно встретить таких же «чокнутых» людей, как и ты, увидеть их прогресс в косплее и просто повеселиться, хоть событие и проходило в маленьком помещении, но все же. Для нашего города у нас мало таких мероприятий и хотелось бы, чтобы их проводили почаще, а еще лучше если бы появился какой-нибудь большой фест, типа Comic Cona», - рассказал корреспонденту ИA СИА-ПРЕСС один из участников события Сергей Святенко.

Организаторы встречи уже запланировали еще одно событие на конец года.

О том, как проходят подобные мероприятия, что привлекает сургутян и какие образы больше всего нравятся жителям нашего города читайте в интервью с главным организатором Geek Event Марией Каратоевой.

Фото с группы социальной сети ВКонтакте geekevent_surgut.