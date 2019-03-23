Чиновники и жители города очистили от снега 47 детских садов

Накануне вечером в Сургуте состоялся субботник по очистке территорий детких садов от снега.

Сегодня глава Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в соцсети поблагодарил всех причастных. "Благодарю всех и каждого, кто принял участие в уборке снега на территории детских садиков Сургута вчера вечером. Вы — молодцы, вместе мы хорошо поработали, охватили 47 детсадов, - написал градоначальник. - Я с коллегами, например, прибирался в д/с «Родничок». Надеюсь, в понедельник ребята обрадуются, что их прогулочные площадки свободны от сугробов".

Кстати, о том, как массовый субботник по очистке снега связан с эффективностью организации коммунальных служб в России читайте в блоге корреспондента СИА-ПРЕСС Артема Мазнева.

Фото: https://m.vk.com/public126576411