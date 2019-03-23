В Сургуте за один месяц 21 семью признали находящимися в социально опасном положении

В феврале этого года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сургута выявила 21 семью, находящуюся в социально опасном положении. В них воспитывают 26 детей. С этими семьями ведется работа.

Также за указанный период штрафы за различные нарушения получили 15 несовершеннолетних и 34 родителя. Общая сумма денежного взыскания составила более 67 тысяч рублей.

Для справки: в 2018 году в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 37 обращений, большая часть из которых - 27 - от "иных" людей, т.е никак не связанных с семьями. От родителей поступило девять обращений и одно - от ребенка.

Телефоны комиссии: 36-38-58, 35-18-11, 35-50-91. E-mail: podrostok@admsurgut.ru.