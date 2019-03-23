В Сургуте, несмотря на запрет, продолжает работать скандально известный бар на Мелик-Карамова

Скандально известный «Friends laude bar» на Мелик-Карамова, 66/1, в Сургуте продолжает свою работу, несмотря на запрет, вынесенный городским судом. Об этом сообщают жильцы смежного дома в соцсетях.

Напомним, в начале марта Сургутский городской суд закрыл этот бар на 80 суток из-за жалоб на шум от жителей близлежащих домов. Однако владельцы заведения игнорируют запрет, а судебные приставы, которые должны следить за исполнением решения, по словам жильцов, ничего не могут с этим поделать. Поэтому сургутяне обратились в прокуратуру.