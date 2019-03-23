Чаще всего сургутяне жалуются на проблемы с мобильными телефонами

В прошлом году 913 обращений из более чем четырех тысяч, поступивших от сургутян в отдел по защите прав потребителей, касались проблем с мобильниками. На втором месте - с бытовыми приборами, а на третьем - с изделиями из кожи и меха.

Немалую часть - более 500 обращений - составили жалобы на ремонтные работы и оказание бытовых услуг.

Специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сургута более 70 процентов претензий от горожан смогли урегулировать в досудебном порядке.

За минувший год сургутянам было возмещено 150 млн рублей ущерба.